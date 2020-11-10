عباس ينعي صائب عريقات، امين سر اللجنة التنفيذية لمظمة التحرير، ويعلن تنكيس الأعلام لمدة ثلاث أيام اليوم

رام الله – وكالات

نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، باسمه وباسم القيادة الفلسطينية والحكومة، إلى جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية، والأصدقاء في العالم، القائد الوطني الكبير، وشهيد فلسطين، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والأكاديمي البارز، صائب عريقات، الذي أمضى حياته مناضلاً ومفاوضاً صلباً دفاعاً عن فلسطين، وقضيتها، وشعبها، وقرارها الوطني المستقل.

وقال : “إن رحيل الأخ والصديق، المناضل الكبير الدكتور صائب عريقات، يمثل خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا، وإننا لنشعر بالحزن العميق لفقدانه، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية”.

وأضاف الرئيس، “تفتقد فلسطين اليوم، هذا القائد الوطني، والمناضل الكبير الذي كان له دورٌ كبير في رفع راية فلسطين عاليا، والدفاع عن حقوق شعبنا وثوابته الوطنية، في المحافل الدولية كافة، وكان له دوره البارز عندما كان عضواً في الوفد الفلسطيني في مؤتمر مدريد للسلام في العام 1991، ووزيراً للحكم المحلي، وعمله الدؤوب رئيساً لدائرة المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير، وعضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني لدورتين متتاليتين، وتوج ذلك بتقلده أمانة سر وعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وتابع: سيتذكر أبناء شعبنا، الفقيد الكبير الدكتور صائب عريقات، ابن فلسطين البار، الذي وقف في المقدمة مدافعا عن قضايا وطنه وشعبه في ساحات العمل والنضال الوطني وفي الساحة الدولية.

وتقدم الرئيس من أسرة الفقيد الكبير وزوجته وأبنائه وبناته بالتعازي والمواساة، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الرفيق الأعلى، وان يلهم أهله وذويه وجماهير شعبنا الصبر وحسن الاحتساب.

وأعلن الرئيس الحداد بتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.

وكانت حركة فتح قد اعلنت، في وقت سابق اليوم، عن وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات متأثراً بإصابته بفيروس كورونا .

وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة “فتح” أسامة القواسمي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في المستشفيات الإسرائيلية، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وقال القواسمي: “ترجل صائب عريقات، ترجل الفارس البطل القائد المغوار، ترجل قبل أن يرى القدس حره، سلام عليك ايها الصديق الصدوق القائد البطل أبا علي”.

وكان عريقات يرقد، منذ اسبوعين،في مستشفى هداسا الطبي في الداخل المحتل .

من ناحيتها، كتبت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة ، تسيبي ليفني، في تغريدة عزاء بوفاة المفاوض الفلسطيني الأول صائب عريقات الذي كثيرا ما جمعتها به المفاوضات على طرفي طاولة واحدة، فقالت:

“احزنني كثيرا نبأ وفاة الدكتور صائب عريقات الذي كرس حياته لشعبه. لقد اعتاد على القول: “إن تحقيق السلام هي غايتي. لقد كتب لي وهو مريض رسالة نصية قال فيها: ’لم أفرغ مما ولدت لأنجزه’. خالص تعازيّ للفلسطينيين ولأسرته. سنشتاق اليه”.

من ناحيته كتب المبعوث الأمريكي الى الشرق الأوسط السابق، جيسون غرينبلات الذي كان يلتقي باستمرار مع الدكتور عريقات اثناء التواصل مع الفلسطينيين، في تغريدة له على حسابه في تويتر منذ قليل:

“أحر التعازي لأسرة صائب عريقات. صائب وأنا كنا نعمل منفصلين من حيث وجهات نظرنا حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حول تاريخه وكيفية حله. لكنه حاول جاهدًا أن يمثل شعبه. اتمنى لعائلته الكثير من الراحة والقوة في هذا الوقت العصيب”.