“الصحة” تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 216 حالة و91 وفاة و5996 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 120,982

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 91 وفاة و5996 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1386 وفاة، و120982 إصابة.

وقج توزّعت الإصابات الجديدة على 2987 حالة في عمّان، و1062 حالة في الزرقاء، و511 حالة في إربد، منها 24 حالة في الرمثا، و274 حالة في البلقاء، و266 حالة في الكرك، و253 حالة في العقبة، و176 حالة في مأدبا، و158 حالة في الطفيلة، و104 حالات في معان، منها 6 حالات في البترا، و80 حالة في جرش، و67 حالة في عجلون، و58 حالة في المفرق.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 281 حالة، فيما غادرت 216 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 1931 حالة، منها 422 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما أشار الموجز إلى إجراء 27324 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 2095700 فحص، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 9 ر21 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع في ظلّ استمرار تسجيل عدة حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.