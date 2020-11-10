مراكز الاقتراع تفتح ابوابها صباح اليوم الثلاثاء لإستقبال الناخبين ايذاناً ببدء الاقتراع لإختيار اعضاء مجلس النواب التاسع عشر
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التقدم الميداني لأذربيجان يدفع رئيس الوزراء الأرمني لتقبل الهزيمة وتوقيع هدنة مؤلمة أثارت غضبا شعبيا واسعا في ريفان

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