اعتقال 3 أشخاص اشتركوا بسلب مبلغ 60 ألف دينار من محاسب

ألقت مرتبات إدارة البحث الجنائي، وبوقت قياسي، القبض على شخصين اشتركا بسلب مبلغ 60 ألف دينار من محاسب لأحد المطاعم.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغاً ورد امس الاثنين، لمديرية شرطة جنوب عمان، بسلب مبلغ 60 ألف دينار من محاسب يعمل في أحد المطاعم بالعاصمة، حيث أفاد أنه وأثناء مسيره بالمركبة وبحوزته المبلغ المالي قام أحد الأشخاص بالادعاء بأنه قام بدهسه وطلب منه إسعافه لأقرب مستشفى، ليقوم ذلك الشخص وبرفقة شخص آخر بالصعود معه داخل المركبة، وقاما بعد ذلك بتهديده بواسطة سلاح ناري بحوزتهما وسلب المبلغ المالي منه والفرار من المكان.

وأضاف الناطق الاعلامي، أن فريقاً تحقيقياً خاصاً من إدارة البحث الجنائي، تولى التحقيق في القضية، وتمكن بعد جمع المعلومات وتتبع عدد من الأدلة من تحديد هوية شخصين اشتركا بعملية السلب، حيث جرى إلقاء القبض عليهما وعلى شخص ثالث ساعدهما بعد ارتكاب الجريمة، وضبط كامل المبلغ المسلوب والسلاح الناري المستخدم.

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