اجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة اليوم وغدا وبعده

تكون الأجواء، اليوم الثلاثاء، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وسط احتمالية ضعيفة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في اجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية من احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من البادية، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطول المطر.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد، تبقى الأجواء خلال اليومين المقبلين، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، واحتمال هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر على فترات في أجزاء محدودة من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 22 – 11 درجة، وفي المرتفعات الشمالية 18 – 9، وفي مرتفعات الشراة 19 – 7 ، وفي مناطق البادية 24 – 13، وفي مناطق السهول 22 – 12، وفي الاغوار الشمالية 30 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 18، وفي البحر الميت 29 – 18، وفي خليج العقبة 30 – 17 درجة. –(بترا)

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