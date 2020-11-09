نوبة جنون.. ترامب يقيل وزير الدفاع مارك إسبر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه أنهى خدمة وزير الدفاع مارك إسبر وعين كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، قائما بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري.

وقال ترامب على تويتر:”تم إنهاء خدمة مارك إسبر. يسعدني أن أعلن أن كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب (الذي أقر مجلس الشيوخ تعيينه بالإجماع) والذي يحظى باحترام واسع، سيكون القائم بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري”.

وقبل أيام، كشف مسؤولون أمريكيون أن إسبر، يجهز خطاب استقالة، قبل أن يقيله الرئيس الأمريكي، حال فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية إن وزير الدفاع الأمريكي، يجهز حاليا خطاب استقالة.

ونقلت الشبكة الأمريكية 3 مسؤولين حاليين في وزارة الدفاع الأمريكية قولهم إن صراع وخلاف طويل الأمد بين ترامب وإسبر سبب تلك الاستقالة.

وأوضحت المصادر أن وزير الدفاع قرر الاستقالة، بعدما علم أن ترامب سيقيله مباشرة حال إعلان فوزه بالانتخابات.

وقال المسؤولون إن “إسبر أعد فعليا رسالة استقالته، لأنه تم إبلاغه بشكل واضح أنه لن يكون عضوا في إدارة ترامب المقبلة حال فوزه”.

وكانت مصادر في الإدارة الأمريكية الحالية، ذكرت في سبتمبر/أيلول الماضي، أن ترامب، غير راض عن عمل وزير الدفاع مارك إسبر، ويسعى إلى استبداله بوزير شؤون المحاربين القدامى روبيرت ويلكي.