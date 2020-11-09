مراكز الاقتراع تفتح ابوابها صباح اليوم الثلاثاء لإستقبال الناخبين ايذاناً ببدء الاقتراع لإختيار اعضاء مجلس النواب التاسع عشر
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منظمة الصحة العالمية تشيد بلقاح “فايزر”، وتعلن أنه سيغير الوضع الوبائي لفيروس كورونا بحلول شهر اذار 2021

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