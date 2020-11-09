امريكا الى اين؟؟ حملة بايدن تخاطب هيئة حكومية لبدء تسليم السلطة، وحزب ترامب يراهن على بقائه رئيسا 4 سنوات أخرى
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بعد يوم من إقالة رئيس البنك المركزي.. وزير المالية (صهر أردوغان) يستقيل من منصبه ويغادر السفينة التركية قبل غرقها

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