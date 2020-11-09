"الصحة" تعلن اليوم الاثنين شفاء 225 حالة و62 وفاة و5665 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 114,986
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اكتشاف جثة خادمة آسيوية في كابسة نفايات.. ولا شبهة جنائية

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