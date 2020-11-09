اكتشاف جثة خادمة آسيوية في كابسة نفايات.. ولا شبهة جنائية

اوضحت مديرية الأمن العام تفاصيل العثور على جثة فتاة من جنسية آسيوية داخل كابسة نفايات في العاصمة عمان ، مشيرة الى عدم وجود شبهة جنائية في وفاتها.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ لمديرية شرطة شمال عمان بعثور عمال تابعين لأمانة عمان اثناء قيامهم بعملهم بتفريغ احدى حاويات القمامة على جثة لفتاة من جنسية اسيوية .

واضاف الناطق الاعلامي ان فريقا من البحث الجنائي تولى التحقيق في الحادثة، حيث تبين ان الفتاة خرجت من المنزل الذي تعمل به، وقام اصحاب المنزل بالبحث عنها دون جدوى ، وبعمل مسح للمنطقة عثر على احدى كاميرات المراقبة التي بينت قيام المتوفاة بعد هروبها من المنزل بالاختباء داخل حاوية القمامة.

وأكد الناطق الاعلامي عدم وجود اية شبهة جنائية في الحادثة، وان وفاتها بحسب التقرير الطبي الشرعي يعود لسقوطها داخل الحاوية وما زال التحقيق جارياً.

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