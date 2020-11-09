اجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة لثلاثة أيام

تكون الأجواء اليوم الإثنين لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع وجود احتمال ضعيف خلال ساعات النهار لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية وخصوصا البادية الشرقية، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطول المطر.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء خلال اليومين المقبلين، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 20 – 13 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 9، وفي مرتفعات الشراة 17 – 7 ، وفي مناطق البادية 23 – 10، وفي مناطق السهول 19 – 12، وفي الاغوار الشمالية 29 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 19، وفي البحر الميت 28 – 18، وفي خليج العقبة 27 – 17 درجة مئوية.