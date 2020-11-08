«ليه خلتنى أحبك».. اغنية تثير ازمة بين ليلى مراد ونجاة الصغيرة وكمال الطويل

اعتدنا ان نسمع أغنية واحدة بصوت أكثر من مطرب، وقد يفضل بعضنا أغنية معينة بصوت مطربها الأصلى، فيما يفضل البعض الاخر سماعها بصوت من غناها لاحقا، ولكن فى تاريخ الغناء هناك أكثر من أغنية حدث بسببها تنازع وصل أحيانا إلى ساحات القضاء.

ومن بين هذه الأغنيات ما كتبت عنه مجلة “الكواكب” فى عدد نادر صدر عام 1956، حيث أشارت إلى تفاصيل معركة حدثت بين ليلى مراد وكمال الطويل ونجاة الصغيرة؛ بسبب أغنية “ليه خلتنى أحبك”، التى لحنها الطويل وغنتها ليلى مراد فى فيلم “الحبيب المجهول”.

وأشارت الكواكب إلى أن نجاة أُعجبت بالأغنية وغنتها فى عدد من الحفلات، وأن إحدى شركات الأسطوانات تحدثت مع ليلى مراد لتسجيل الأغنية، ثم توقفت المفاوضات بسبب الخلاف على الأجر الذى طلبته ليلى مراد، بينما أشارت مصادر أخرى إلى انشغال ليلى مراد وعدم قدرتها على تسجيل الأغنية؛ بسبب أنها فوجئت بكونها حامل، ولازمت الفراش لفترة، وخلال هذه الفترة تعاقدت الشركة مع نجاة على تسجيل الأغنية بصوتها على أسطوانة، ونجحت الأغنية نجاحا كبيرا.

بدأت الحكاية عندما ذهبت ليلى مراد إلى الموسيقار محمد عبد الوهاب، وطلبت منه لحنا لأغنية فيلمها “الحياة الحب”، واعتذر لها بسبب مرضه، ثم رشح لها شابا كان يجلس أمامه لتلحين الأغنية، وكان هذ الشاب هو الموسيقار كمال الطويل فى بداية مشواره الفنى، ولكن لم ترغب ليلى أن يلحن لها هذا الشاب غير المعروف وقتها.

وبعد فترة سمعت ليلى أغنية “على قد الشوق” لعبد الحليم حافظ، وأعجبت بلحنها، وعرفت أن كمال الطويل هو ملحن الأغنية، وعندما التقت به اعتذرت له عما بدر منها فى أول لقاء، واتفقت معه أن يلحن لها أغنية، فلحن لها كمال الطويل أغنية “ليه خلتنى أحبك”، وعندما سمعتها ليلى فرحت بها فرحا شديدا وسجلتها لفيلم “الحبيب المجهول”.

ولكن بعد ذلك توقفت ليلى مراد عن الغناء فترة حملها، وخلال هذه الفترة طلبت محطة الشرق الأدنى من الطويل أن يجهز لحنا للمطربة “نجاة الصغيرة”، فأعطاها أغنية “ليه خلتنى أحبك”، وحققت نجاحا كبيرا بصوت “نجاة”.

وهنا بدأت المشكلة، وحدثت معركة بين كمال الطويل وليلى مراد، التى لجأت للقضاء ورفعت دعوى قضائية على “الطويل”، وكانت هذه هى المرة الأولى التى تنظر المحاكم المصرية فى قضية أغنية، وكان المتهم فيها الملحن كمال الطويل والمطربة نجاة، ولكن على الرغم من كل ذلك ظلت هذه الأغنية باقية حتى اليوم، سواء بصوت ليلى مراد او نجاة الصغيرة، ولكل منهما جمهور يفضل سماعها بصوتها .