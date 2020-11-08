اول قرارات بايدن الغاء حظر السفر المفروض على دول إسلامية وأخر قرارات ترامب رفع دعاوى قضائية للطعن بنتائج الانتخابات
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جرينتش+2 12:24
قوات الاحتلال تطلق النار على شاب فلسطيني وتصيبه بجراح صباح اليوم بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

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