ضبط 5 أشخاص استخدموا مواقع التواصل للحصول على أدوية مخدرة

ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على خمسة أشخاص استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي لاستعطاف الاخرين بحجج انسانية لإعطائهم أدوية مخدرة يمتلكونها بحكم العلاج.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام أن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تابعوا صفحة أنشئت باسم سيدة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بعد رصد منشورات عليه تطلب من خلالها علاجات مخدرة (لا تصرف إلا بوصفات طبية ) مدعية حاجتها لتلك الأدوية لعلاج زوجها وأن الدواء غير موجود بالأسواق وزوجها بحالة سيئة وبأمس الحاجة إليه.

وأضاف أنه من خلال تتبع ذلك الحساب تبين أن مجموعة من الأشخاص المشبوهين ومكرري قضايا ترويج المواد المخدرة هم من يديرونه، وأن عدداً من المواطنين تفاعلوا مع ما نُشر من منشورات، وقاموا بدافع فعل الخير والمساعدة بإعطائهم ما يمتلكون من هذه العلاجات المخدرة التي قد تخصهم للعلاج أو تعود لاحد اقاربهم المتوفين.

وتابع أنه جرى تحديد هوية خمسة أشخاص تورطوا في تلك القضية وجرت مداهمتهم وإلقاء القبض عليهم جميعاً وضبط بحوزة عدد منهم مجموعة من الحبوب المخدرة، وجرى إيقاف حسابات أخرى لديهم كانوا قد أنشأوها لذات الغاية. ودعت إدارة مكافحة المخدرات المواطنين إلى عدم الاستجابة لمثل هذا النوع من المنشورات الاستعطافية والانتباه لمثل هذه الاساليب الاحتيالية والحذر من التعامل مع الأدوية التي يتملكونها والتي حصلوا عليهاأصلاً للعلاج ، مؤكدة أن القانون يحاسب كل من يقوم بتداولها خارج نطاق العلاج الشخصي.

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