اول قرارات بايدن الغاء حظر السفر المفروض على دول إسلامية وأخر قرارات ترامب رفع دعاوى قضائية للطعن بنتائج الانتخابات
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جرينتش+2 12:24
حالة من عدم الاستقرار الجوي نهار اليوم وأمطار رعدية ليلاً

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