اول قرارات بايدن الغاء حظر السفر المفروض على دول إسلامية وأخر قرارات ترامب رفع دعاوى قضائية للطعن بنتائج الانتخابات
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جرينتش+2 03:22
جماعة الإخوان المصرية تسارع بتقديم التهاني لبايدن مشفوعة بـ “لائحة استرحام” لدعمها في مواجهة “النظام الدكتاتوري”

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