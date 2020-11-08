اول قرارات بايدن الغاء حظر السفر المفروض على دول إسلامية وأخر قرارات ترامب رفع دعاوى قضائية للطعن بنتائج الانتخابات

أكدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن المرشح الديمقراطي الذي أعلن عن فوزه بالانتخابات الرئاسية الامريكية “جو بايدن” قد تعهد بأن أول القرارات التي سيوقعها عند تسلمه السلطة ستتضمن رفع حظر السفر المفروض على عدد من الدول الإسلامية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه “من ضمن حزمة القرارات التي تعهد بها بايدن، هي إعادة الانضمام إلى اتفاقيات باريس للمناخ، وسيعكس انسحاب الرئيس ترامب من منظمة الصحة العالمية”.

وأضافت: “كذلك سيعيد بايدن البرنامج الذي يسمح للحالمين، الذين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني كأطفال، بالبقاء في البلاد”، وفقا لأشخاص مطلعين على خططه.

وأشارت الصحيفة الى أنه “على الرغم من أن انتقالات السلطة يمكن أن تتضمن دائما تغييرات مفاجئة، فإن التحول من ترامب إلى بايدن، سيكون من بين أكثر الأحداث إثارة للإعجاب في التاريخ الأمريكي”.

وبما يشبه الاستفتاء النخبوي العالمي، فقد سارع معظم قادة العالم الذين طالما ازعجتهم حماقات ترامب الى تهنئة “بايدن” بفوزه بالرئاسة.

وفي كلمته بمناسبة إعلان فوزه، قال “بايدن” إنه سيعيد احترام الولايات المتحدة في العالم، وسيعمل على إحياء قيم التعايش والوحدة.

بدأت المعارك القضائية

ولكن ما ان انتهت المعركة الانتخابية ب إعلان فوز جو بايدن على خصمه ترامب برئاسة أميركا، حتى بدأ الخصمان معارك قضائية لجهة تثبيت الفوز أو لجهة الطعن فيه، فحملة ترامب تستعد لخوض أكبر وأطول معركة قضائية للطعن في نتائج الانتخابات في المحاكم.

وفيما يلي قائمة بقضايا ستتوالى فصولها في الأيام وربما الأسابيع القادمة. وقالت حملة ترامب امس السبت إن مزيدا من الدعاوى القضائية ستُرفع خلال الأيام القادمة.

دعاوى في بنسلفانيا

هناك عدد من المعارك القضائية التي ستبدأ في ولاية بنسلفانيا الحاسمة، حيث تقاضي حملة ترامب مسؤولي الانتخابات في فيلادلفيا بسبب فرز الأصوات الذي استمر في المدينة لليوم السبت. وسمحت محكمة بالولاية يوم الخميس للحملة بأن تكون على مقربة أكبر من مجريات الفرز في قرار طعن المسؤولون ضده.

وقال مجلس الانتخابات في مدينة فيلادلفيا إن قواعد المراقبة التي يتبعها ضرورية لاعتبارات الأمن وللحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وقدمت حملة ترامب يوم الأربعاء دعوى للتدخل في قضية ستنظر المحكمة العليا فيها ضد قرار صادر عن أعلى محكمة في الولاية ويسمح لمسؤولي الانتخابات بفرز الأصوات البريدية التي أرسلت يوم الانتخابات ووصلت يوم الجمعة.

وأمر صامويل أليتو القاضي بالمحكمة العليا مساء الجمعة مجالس الانتخابات في مقاطعات الولاية بفصل الأصوات البريدية التي وصلت بعد الثامنة من مساء يوم الانتخابات عن باقي الأصوات.

وقال مسؤولو الانتخابات في بنسلفانيا إن الأصوات التي وصلت متأخرة تم فصلها بالفعل.

معركة أصوات جورجيا

ورفعت حملة ترامب دعوى قضائية يوم الأربعاء أمام محكمة في مقاطعة تشاتام وجاء فيها أن الأصوات التي وصلت متأخرة اختلطت على نحو غير ملائم بالأصوات السليمة وطلبت من القاضي إصدار أمر بفصل الأصوات التي وصلت في وقت متأخر وعدم فرزها. ورُفضت القضية يوم الخميس.

معركة فرز الأصوات في ميشيغان

وقدمت حملة ترامب دعوى قضائية يوم الأربعاء في ميشيغان لوقف فرز الأصوات في الولاية. وذهبت الدعوى إلى أن مراقبي الانتخابات في الحملة حُرموا من “الاطلاع الحقيقي” على فرز الأصوات وكذلك الاطلاع على لقطات كاميرات المراقبة لصناديق الاقتراع.

ورفضت القاضية سينثيا ستيفنز القضية يوم الخميس قائلة إنه لا يوجد سند قانوني أو دليل لوقف التصويت والموافقة على الطلبات.

وفي المجمل تختزل هذه القضايا معركة طويلة، وأيضا رفضا من قبل الملياردير الجمهوري الإقرار بهزيمته.

ويعرف ترامب بشخصيته العنيدة وبنهجه الصدامي وليس واضحا بعد ما إذا كان سيغير موقفه على ضوء التطورات الأخيرة ويسلم بالهزيمة.

كوشنر يدعو ترامب للاعتراف بنتائج الانتخابات

فقد أفادت شبكة “سي إن إن” بأن صهر وكبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب، جارد كوشنر، تواصل مع سيد البيت الأبيض ودعاه إلى الاعتراف بنتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

ونقلت “سي إن إن” فجر اليوم الأحد عن مصدرين مطلعين قولهما إن كوشنر “توجه إلى ترامب بالدعوة للاعتراف بنتائج الانتخابات”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وعلى الرغم من تأكيد الإحصاءات فوز بايدن وتهنئة عشرات زعماء العالم له بالانتصار الانتخابي، فقد رفض ترامب قطعيا الاعتراف بهزيمته، وتعهد باللجوء إلى المحكمة بهدف ضمان “الفرز العادل” لأصوات الناخبين