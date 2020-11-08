التجمعات المتوقعة عند بدء إعلان نتائج الانتخابات أدت لتقديم موعد الحظر الشامل

أوضح وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، أن التجمعات المتوقعة عند بدء إعلان نتائج الانتخابات النيابية الثلاثاء المقبل أدت إلى تقديم موعد حظر التجول الشامل.

وكان رئيس الوزراء وزير الدفاع بشر الخصاونة قد أصدر، امس السبت، بلاغاً حدد فيه ساعات الحظر الشامل، ليبدأ تطبيقه من الساعة التاسعة مساء للمنشآت، والساعة العاشرة مساء للأفراد بعد الانتهاء من عملية الاقتراع وإغلاق الصناديق الثلاثاء المقبل، وينتهي عند الساعة السادسة من صباح الأحد 15 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان الخصاونة قد أعلن سابقا فرض حظر تجول شامل، عقب الإعلان بعد عصر الاربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، حتى الساعة 6 من صباح الاحد 15 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأوضح العايد إنه عند إغلاق صناديق الاقتراع في السابعة أو التاسعة من مساء يوم الاقتراع سيكون هناك تفاوت في إعلان النتائج وسيكون مدعاة للتجمع والزيارات.

وقال لقدجاء القرار بهدف الحفاظ على الصحة … ولا ضير في التراجع عن القرار، مشيراً إلى “مقاربة طبية وعلمية مبنية على أسس … وكانت هناك توصية من وزير الصحة ومسؤول ملف كورونا”.