وسائل إعلام أمريكية تعلن اليوم السبت فوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة

واشنطن – وكالات

أعلنت وسائل اعلام أميركية بينها “سي إن إن” ووكالة أسوشيتيد برس و”فوكس نيوز”، اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

وقالت شبكة “سي إن إن” الإخبارية إن بايدن حصل على 274 صوتا في المجمع الانتخابي، بعد تأكد فوزه بولاية بنسلفانيا (20 صوتا).

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن بايدن وصل للرقم 284 بعد فوزه بولاية بنسلفانيا، إلى جانب ولاية أريزونا التي تم إعلان فوزه فيها قبل ذلك بعدة أيام، لكن ليس من قبل جميع وسائل الاعلام الأميركية.

كما أشارت شبكتا “إن بي سي” و “سي بي إس” إلى أن بايدن فاز بالسباق الرئاسي على حساب الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب.

وقالت حملة بايدن الانتخابية إن نائب الرئيس السابق سيوجه خطابا للأمة “كرئيس منتخب”.

وقبل أن يصبح المرشح الديمقراطي للرئاسة، شغل بايدن منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وهو أيضا عضو مجلس الشيوخ الأطول خدمة في ولاية ديلاوير، لنحو 40 عاما.