بايدن يستعد للنصر، فيما حزب ترامب يتخلى عنه، ورجال "الخدمة السرية" سيقومون بطرده من البيت الأبيض اذا رفض المغادرة
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منح الصندوق السعودي/ الأردني للاستثمار ترخيصا لإنشاء جامعة طبية خاصة

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