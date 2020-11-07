منح الصندوق السعودي/ الأردني للاستثمار ترخيصا لإنشاء جامعة طبية خاصة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان مجلس التعليم العالي وافق على منح شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار ترخيصا مبدئيا لإنشاء جامعة طبية خاصة، وفقاً لأحكام نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم (70) لسنة 2020 والتعليمات النافذة.

وبينت الوزارة، في بيان اليوم السبت، ان المجلس طلب من الشركة استكمالاً للحصول على الترخيص النهائي تحقيق الشروط والمتطلبات الواردة في النظام . وأشارت إلى أن مجلس التعليم العالي أكد أن موافقته جاءت بعد دراسة جميع الوثائق المرسلة مع الطلب من قبل اللجان الدائمة للمجلس، علماً بأن المشروع يمثل استثماراً تصل قيمته إلى 400 مليون دولار ومكون من جامعة طبية ومستشفى تعليمي بسعة 300 سرير وعيادات خارجية عدد 60 وسكن طلاب. وعلى صعيد آخر ناقش المجلس تقرير اللجنة المكلفة بوضع نظام موحد لهيئة الباحثين في الجامعات الأردنية، وقرر الموافقة على التقرير، وتعميمه على الجامعات الأردنية الرسمية للنظر في تعديل أنظمتها الحالية حسب الأصول بما يتوافق وينسجم مع الإطار العام للمشروع المقترح ورفعها للمجلس لإقرارها، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على النواحي المالية والمراكز القانونية التي ترتبت نتيجة تطبيق أنظمة الباحثين النافذة.

ولفتت الوزارة إلى ان المشروع المقترح يهدف لعمل تغيير جذري عن أنظمة هيئة الباحثين النافذة حالياً في الجامعات الأردنية من خلال تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية على التفرغ الكامل لأغراض البحث العلمي وفتح المجال لاستقطاب باحثين لديهم بحوث ممولة من جهات خارج الجامعة والتعاقد معهم لإجراء أبحاثهم في الجامعة وذلك وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

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