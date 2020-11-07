مع ان مغامراتة العسكرية هي السبب.. أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي بعد الهبوط الفادح لسعر اليرة التركية

قالت الصحيفة الرسمية في تركيا، اليوم السبت، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أقال مراد أويسال محافظ البنك المركزي من منصبه.

ونقلت رويترز عن الصحيفة أن الرئيس التركي عين مكان أويسال وزير المالية السابق ناجي إقبال.

وجاءت هذه الخطوة في مرسوم رئاسي بعد هبوط قياسي لليرة التركية أمام الدولار، إذ خسرت الليرة نحو 30 في اللمئة من قيمتها أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام الجاري،.

ونهاية الشهر الماضي، قال الرئيس التركي إن تركيا تخوض حربا اقتصادية على “المثلث الشيطاني لأسعار الفائدة وأسعار الصرف والتضخم”.

وقد رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعه في سبتمبر/ أيلول، ورفع سقف نطاق الفائدة الشهر الماضي لمواجهة معدل تضخم.

وكان المزيد من الضعف قد اصاب الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي يوم الاثنين الماضي، في حين ينظر المستثمرون في أثر التوترات الجيوسياسية والتدخلات السياسية على السياسة النقدية.

يومها سجلت الليرة 8.3840 مقابل الدولار بحلول الساعة 0428 بتوقيت غرينتش، لتقترب من المستوى القياسي المنخفض 8.3850 الذي سجلته في وقت سابق اليوم.

وقد خسرت الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام الجاري، بحسب ما نقلت “رويترز”.

كان الرئيس أردوغان قال يوم السبت الماضي، إن تركيا تخوض حربا اقتصادية على “المثلث الشيطاني لأسعار الفائدة وأسعار الصرف والتضخم”.

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعه في سبتمبر/ أيلول ورفع سقف نطاق الفائدة الشهر الماضي لمواجهة معدل تضخم.

هذا وكانت الليرة قد سجلت أدنى مستوياتها مقابل الدولار عقب الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير التركية، حيث وصل سعرها أمام الدولار إلى 8.368، وهو رقم قياسي تاريخي.