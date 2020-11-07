بايدن يستعد للنصر، فيما حزب ترامب يتخلى عنه، ورجال "الخدمة السرية" سيقومون بطرده من البيت الأبيض اذا رفض المغادرة
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جرينتش+2 02:35
بعد موافقة الاحتلال على إطلاق سراحه.. الأسير ماهر الأخرس يعلن وقف إضرابه عن الطعام الذي دام 103 أيام/ فيديو

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