"الصحة" تعلن اليوم السبت شفاء 123 حالة و45 وفاة و3554 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 104,802
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“الصحة” تعلن اليوم السبت شفاء 123 حالة و45 وفاة و3554 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 104,802

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