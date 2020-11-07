“الصحة” تعلن اليوم السبت شفاء 123 حالة و45 وفاة و3554 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 104,802

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 45 حالة وفاة و3554 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1181 ، والإصابات إلى 104802.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 1731 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و509 حالات في محافظة إربد، منها 217 حالة في لواء الرمثا، و477 حالة في محافظة الزرقاء، و186 حالة في محافظة العقبة، و128 حالة في محافظة الكرك، و122 حالة في محافظة عجلون، و118 حالة في محافظة المفرق، و89 حالة في محافظة البلقاء، و73 حالة في محافظة جرش، و48 حالة في محافظة مأدبا، و38 حالة في محافظة الطفيلة، و35 حالة في محافظة معان، منها 7 حالات في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 196 حالة، فيما غادرت 123 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 1914 حالة، منها 399 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما أشار إلى إجراء 13642 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 2017631 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 1ر26 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.