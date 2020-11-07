اجواء لطيفة اليوم السبت وحالة من عدم الاستقرار غداً

يطرأ اليوم السبت ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة .

وتحذر دائرة الارصاد الجوية من احتمال تشكل الضباب في ساعات الفجر والصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطول المطر، وتدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات المساء والليل في مناطق البادية بسبب الغبار.

وتتأثر المملكة يوم غد الأحد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً خلال ساعات المساء والليل، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويطرأ يوم الإثنين انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع وجود احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في المناطق الشمالية والشرقية من المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 22 – 14 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 19 – 11، وفي مرتفعات الشراة 18 – 10، وفي مناطق البادية 24 – 12، وفي مناطق السهول 22 – 13، وفي الاغوار الشمالية 28 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 31 – 21، وفي البحر الميت 30 – 20، وفي خليج العقبة 29 – 19 درجة مئوية. — (بترا)

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