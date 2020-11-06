نجاة الصغيرة تقاضي مصطفى امين لانه كشف خفايا قصيدة “لا تكذبي”

دعوى قضائية رفعتها الفنانة نجاة الصغيرة ضد مؤسسة أخبار اليوم لتضررها من مقال كتبه الصحفي الكبير مصطفى أمين تحت عنوان “من قال كامل الشناوي”، وتحدث فيه عن حياته وقصة قصيدة “لا تكذبي”، وغرامه بالمطربة التي كتب القصيدة عنها.

وقد ذكرت نجاة في دعواها أن مصطفى أمين يقصدها بهذا المقال، وأنه قذف في حقها، خصوصا وأن الصورة التي رسمها الفنان سيد عبدالفتاح ونشرت مع المقال هي لوجهها رغم إخفاء عينيها، بحسب ما نشرته جريدة الأخبار في عددها الصادر يوم 9 مايو 1986.

حضرت نجاة بنفسها إلى المحكمة، للتدليل على أن الصورة المرسومة تطابق وجهها، وطالبت بإلزام مؤسسة أخبار اليوم بتعويض نصف مليون جنيه، وتعطيل الجريدة ٣ أشهر، بينما قضت المحكمة، بعد مرافعة المستشار القانوني لأخبار اليوم، برفض دعوى الفنانة، وإلزامها بالمصاريف.