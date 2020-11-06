بايدن يقترب من الفوز، بينما جُنّ جنون ترامب لان شبكات التلفزة الأمريكية قطعت كلمته لتضمنها “سيلا من الأكاذيب”

لا تزال علمية فرز الأصوات مستمرة في الولايات الامريكية المحورية، بنسيلفانيا وجورجيا واريزونا ونفادا ، ويبدو ان المرشح الديمقراطي جو بايدن يقترب من البيت الأبيض. فيما عاد الرئيس دونالد ترامب وحمل على خصومه الديمقراطيين، متهما إياهم بسرقة الانتخابات وفرز الأصوات بطريقة غير نزيهة على حد قوله.

وأضاف انه قد حذر من امكانية حدوث ذلك، علما بأنه لم يعرض ادلة تثبت صحة الاتهامات.

وبدوره قال المرشح الديمقراطي جو بايدن للناخبين: انه لا شك لديه بأنه سيفوز، داعيا الناخبين الى التحلي بالصبر. وقال ان رغبتكم هي التي تحسم هوية الرئيس القادم وليس أي شيء اخر، ولذا يجب فرز كل صوت.

وقد جن جنون ترامب حين قطعت شبكات تلفزيونية أمريكية عديدة، مساء امس الخميس، النقل المباشر للكلمة التي ألقاها من البيت الأبيض، بسبب تضمنها “سيلا من الأكاذيب” بشأن نزاهة الانتخابات.

وفي حين لا يزال فرز الأصوات مستمرا في عدد من الولايات الأساسية التي لم تحسم النتيجة فيها بعد، فقد اتهم ترامب خصومه الديمقراطيين بالسعي “لسرقة” الانتخابات منه، من دون أن يقدم أي دليل على ذلك، أو يذكر أية واقعة محددة تسند هذا الاتهام.

وقال الرئيس الجمهوري أمام الصحافيين: “إذا أحصيتم الأصوات الشرعية، سأفوز بسهولة. إذا أحصيتم الأصوات غير الشرعية، يمكنهم أن يحاولوا سرقة الانتخابات منا”.

وعلى الفور قطعت شبكة “أم أس أن بي أس” نقلها المباشر لكلمة ترامب.

وقال المذيع براين وليامز “حسنا، ها نحن مرة أخرى أمام موقف غير عادي. ليس علينا أن نتوقف عن نقل تصريح رئيس الولايات المتحدة فحسب بل أن نصحح ما يقوله رئيس الولايات المتحدة”.

وسرعان ما لحقت بركب “أم أس أن بي أس” شبكتا “أن بي سي نيوز” و”إيه بي سي نيوز” فقطعتا النقل المباشر لوقائع ما قال البيت الأبيض إنه سيكون مؤتمرا صحافيا قبل أن يتبين أنه خطاب ألقاه ترامب وسارع فور انتهائه إلى مغادرة القاعة من دون أن يجيب على أي سؤال.

أما شبكة “سي أن أن” التي نقلت التصريح الرئاسي كاملا فقد وصفته بـ”حفلة أكاذيب”، وقال المذيع جايك تابر فور انتهاء ترامب من الكلام: “يا لها من ليلة حزينة للولايات المتحدة.. أن تسمع رئيسها يتهم الناس بمحاولة سرقة الانتخابات”.