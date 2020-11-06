"الصحة" تعلن اليوم الجمعة شفاء 170 حالة و67 وفاة و5384 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 101,248
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انتعاش آمال “الإخوان المسلمين” بفوز بايدن وعودة تحالفهم مع الادارة الامريكية مثلما كان في عهد أوباما

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