بايدن يقترب من الفوز، بينما جُنّ جنون ترامب لان شبكات التلفزة الأمريكية قطعت كلمته لتضمنها "سيلا من الأكاذيب"
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جرينتش+2 12:05
الفرق بين الحاكم.. و المتحكم

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