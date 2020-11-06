“الصحة” تعلن اليوم الجمعة شفاء 170 حالة و67 وفاة و5384 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 101,248

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل (67) حالة وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,136) حالة.

وبحسب موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الجمعة، فقد سُجِّلت (5384) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (101,248) حالة.

وقد توزّعت الإصابات كما يلي: (3039) في العاصمة عمّان، (762) في الزرقاء، (398) في إربد، منها (12) في الرمثا، (275) في البلقاء، (243) في جرش، (204) في معان، منها (39) في البترا، (151) في مأدبا، (96) في الطفيلة، (89) في الكرك، (73) في العقبة، (44) في عجلون، (10) في المفرق.

وأشار الموجز إلى بلوغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (253) حالة، فيما غادرت (170) حالة. المستشفيات بعد شفائها.

ولفت إلى بلوغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,786) حالة، منهم (382) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

وافاد الموجز بإجراء (23,306) فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,003,989) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى (23.1٪؜).

وقد ودعت وزارة الصجة الجميع في ظلّ استمرار تسجيل عدة حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و “صحتك”.