"الصحة" تعلن اليوم الجمعة شفاء 170 حالة و67 وفاة و5384 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 101,248
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الانتخاباتُ الأمريكيةُ بعيونٍ إسرائيليةٍ

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