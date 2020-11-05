"الصحة" تعلن اليوم الخميس شفاء 148 حالة و40 وفاة و4630 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 95,864
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جرينتش+2 07:19
بايدن يضع قدمه على ابواب البيت الأبيض، وترامب يبدأ معركة قضائية ويحرّض انصاره على نشر العنف والفوضى بكل امريكا

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