بايدن يضع قدمه على ابواب البيت الأبيض، وترامب يبدأ معركة قضائية ويحرّض انصاره على نشر العنف والفوضى بكل امريكا

واشنطن: يقترب المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، أكثر فأكثر من دخول البيت الأبيض بعد تحقيقه فوزين كبيرين في ولايتين رئيسيتين، في مواجهة الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي يخوض حربا قضائية حقيقية ضده.

وبفوزه بولايتي ويسكونسن وميشيغن اللتين كان فاز بهما ترامب في الانتخابات السابقة، وولاية أريزونا، بات جو بايدن يتمتع بدعم 264 من كبار الناخبين.

وإذا فاز بولايات نيفادا (ستة من كبار الناخبين) أو جورجيا (16) أو بنسلفانيا (20)، فسيبلغ العدد 270، ما يسمح له بأن يصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

في ولاية بنسلفانيا، لا يزال دونالد ترامب يتقدم بفارق أكثر من 160 ألف صوت حتى الأربعاء. لكن هذا الفارق يتقلص بسرعة مع فرز بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد. وغالبية الذين صوتوا بالبريد في الولاية اختاروا جو بايدن.

وللمرة الأولى منذ عام 2000 ، لم يعرف الأمريكيون في اليوم التالي للاقتراع، اسم رئيسهم المقبل الذي سيؤدي اليمين في 20 كانون الثاني/ يناير 2021.

وقال جو بايدن في خطاب مقتضب من منزله في ويلمينغتون بولاية ديلاوير: “جئت لأقول لكم إنه عندما ينتهي فرز الأصوات، نعتقد أننا سنفوز”.

وأضاف أنه عندما تعرف النتيجة، سيكون حان الوقت “لوضع الخطابات العدوانية التي أطلقت خلال الحملة، وراءنا”، مقدما نفسه على أنه موحد لبلد منقسم بعمق. وأضاف: “من أجل أن نتقدم، يجب أن نكف عن معاملة معارضينا كأعداء”.

في فينيكس بولاية أريزونا، تظاهر عشرات من أنصار ترامب مساء الأربعاء في أجواء من التوتر أمام مكتب لفرز الأصوات في المدينة.

وأعلن فريق حملة دونالد ترامب عن أول دعوى قضائية في ولاية ويسكونسن حيث فاز جو بايدن بفارق أقل من واحد في المئة حسب النتائج شبه الكاملة، كما ذكرت وسائل إعلام أمريكية عدة.

ويريد الجمهوريون المطالبة بإعادة فرز الأصوات وطلبوا من قاض محلي إعادة النظر في الأصوات التي تم فرزها بالفعل. كما قدموا طلبا لتعليق فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا الأساسية حيث لا تزال النتيجة غير مؤكدة.

وقال مدير حملة ترامب، بيل ستيبين: “نتخذ إجراءات قانونية لتعليق عملية فرز الأصوات في انتظار شفافية أكبر”.

وكان الرئيس المهزوم قد هدد ليل الثلاثاء الأربعاء باللجوء إلى المحكمة العليا بدون أن يذكر الأسباب بشكل واضح.

وتضعف حملة تضليل إعلامي متواصلة النظام الانتخابي الأمريكي المعقد. وبدأ مساعدو ترامب نشر شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعات حول عمليات غش ومخالفات.

وانتقدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الأربعاء “مزاعم الرئيس الأمريكي التي لا أساس لها من الصحة” بشأن الانتخابات.

وقال حاكم ولاية بنسلفانيا توم وولف: “ديمقراطيتنا أمام اختبار كبير في هذه الانتخابات”، داعيا إلى التحلي بالصبر.

وفي نهاية حملة طويلة اتسمت بحدة استثنائية وتأثرت بوباء كوفيد-19، تكشف النتائج أن ترامب لم يواجه الرفض الانتخابي الذي توقعته استطلاعات الرأي، ما يثبت أنه حتى لو هزم، تبقى قاعدته الانتخابية وفية له إلى حد كبير.

ودان الملياردير إخفاقا كبيرا على مستوى “تاريخي” لمنظمي استطلاعات الرأي.

وكتب في تغريدة على “تويتر” صباح الأربعاء: “مساء أمس كنت متقدما بفارق جيد في العديد من الولايات الرئيسية”، مضيفا: “بعد ذلك، بدأ يختفي (هذا الفارق) الواحد تلو الآخر بطريقة سحرية بظهور وفرز أصوات مفاجئة”.

ولا يوجد أي دليل على وجود أصوات غير متوقعة، بل هناك بطاقات الاقتراع التي تم إرسالها عن طريق البريد وتقوم السلطات بفرزها ببطء، ومعظمها يصب في مصلحة الديموقراطيين، ما يفسّر تقلّص الفارق الذي سجل أولا لمصلحة الرئيس الذي فضّل ناخبوه الاقتراع شخصيا الثلاثاء.

وكتب بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، في تغريدة على تويتر: “لن نرتاح حتى يتم فرز كل بطاقة اقتراع”.

ولم يسبق أن شارك هذا العدد من الناخبين الأمريكيين في انتخابات. فقد أدلى 160 مليون ناخب بأصواتهم، وقدرت نسبة المشاركة بـ66,9 في المئة، مقابل 59,2 في المئة في انتخابات 2016، حسب مركز “يو أس إيليكشنز برودجيكت”.

وفاق تدفق بطاقات الاقتراع البريدية قدرات مراكز فرز الأصوات بسبب الإقبال على هذا النوع من التصويت في أجواء الأزمة الصحية.

وسيستغرق فتح الظروف البريدية والتدقيق في أوراق الاقتراع أياما عدة في بعض المدن خصوصا في فيلادلفيا، معقل الديموقراطيين.

وقال إد فولي المتخصص في القانون الانتخابي في جامعة ولاية أوهايو، إنه إذا تدخّل القضاء كما حدث في عام 2000 “فقد تستمر العملية أسابيع”.

لكن حتى الجمهوريون صدموا بتهديد الرئيس باللجوء إلى القضاء.

وكتب النائب الجمهوري آدم كينزينغر في تغريدة على “تويتر”: “توقف. سيتم احتساب أوراق الاقتراع وإما أن تخسر أو تفوز. وستقبل أمريكا ذلك. الصبر فضيلة”.

وأيا تكن النتائج، سيكون على الرئيس المقبل العمل مع الكونغرس.

وكما كان متوقعا، احتفظ الديموقراطيون بالسيطرة على مجلس النواب، لكن فرص انتقال مجلس الشيوخ إلى الجانب الديمقراطي تضاءلت بعد إعادة انتخاب العديد من الجمهوريين.

وكما لو أنه يرغب في تأكيد ثقته في النتيجة النهائية، أكد جو بايدن في تغريدة أن الولايات المتحدة ستنضم مجددا إلى اتفاقية باريس للمناخ التي غادرتها رسميا الأربعاء في اليوم الأول من رئاسته، أي “بعد 77 يوما بالضبط”.\

وعلى خلفية تصريحات ترامب حول تزييف الانتخابات، وصل عدد من المتظاهرين المؤيدين للرئيس الامريكي مساء امس وتظاهروا امام عدد من اللجان الانتخابية في الولايات المتأرجحة. وجرت مظاهرة غير عادية في مقاطعة ماريكوفا في ولاية اريزونا للعشرات من المؤيدين للرئيس الامريكي حيث وصل قسم منهم للمشاركة في المظاهرة وهم يحملون الاسلحة والمشاعل. وفي صورة معاكسة لطلب ترامب وقف الفرز، طالب هؤلاء باستمرار عملية فرز الاصوات على امل ان يتقلص الفارق لصالح ترامب.

وفي ديترويت، تظاهر أنصار الرئيس دونالد ترامب للمطالبة بوقف احتساب الأصوات في ولاية ميشيغن الأساسية في السباق إلى البيت الأبيض، وقابلتهم تظاهرة لمؤيدي بايدن، ما أدى إلى توتر في الشارع استدعى تدخل الشرطة.

وفي مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون، اعتقلت الشرطة عدداً من الأشخاص، وصادرت مفرقعات وآلات حادة وبندقية، بعد تظاهرات وقعت في ساعة متأخرة يوم أمس الأربعاء، بعد عملية التصويت في انتخابات الرئاسة.

ونفذت شرطة بورتلاند عمليات الاعتقال، بعدما أعلنت حدوث أعمال شغب وسط المدينة.

كذلك، اندلعت تظاهرات في عدد من المدن الأخرى، منها أتلانتا وأوكلاند، حيث طالب ناشطون بمواصلة فرز الأصوات من دون عوائق.

ونشرت صحيفة “واشنطن بوست” فيديو يظهر أنصار ترامب يطالبون بوقف فرز الأصوات في مشيغين. والملاحظ أن جميع المحتجين كانوا من الفتيان البيض.

وفي السياق، تحدثت شرطة واشنطن عن عملية طعن أربعة أشخاص قرب البيت الأبيض، من دون تحديد هوية الأشخاص الثلاثة الذين قاموا بالعملية، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال أولية.