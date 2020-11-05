القبض على شخص يقوم بتصنيع وبيع مشروبات كحولية مقلدة

القى العاملون في إدارة البحث الجنائي القبض على شخص استخدم مرآب احدى البنايات السكنية في العاصمة لتصنيع مشروبات كحولية مقلدة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، إن معلومات وردت للعاملين في قسم بحث جنائي جنوب عمان حول قيام احد الاشخاص بتصنيع وبيع مشروبات كحولية مقلدة.

واضاف، انه بجمع المعلومات ومتابعة التحقيق حُددت هوية الشخص واستخدامه لمرآب احدى البنايات السكنية لتقليد المشروبات الكحولية، وجرت مداهمته والقاء القبض عليه.

وبتفتيش المرآب عثر داخله على كميات كبيرة من المشروبات الكحولية المغشوشة والمُقلدة وكميات من المواد المستخدمة في تقليد تلك المشروبات.

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