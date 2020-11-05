“الصحة” تعلن اليوم الخميس شفاء 148 حالة و40 وفاة و4630 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 95,864

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4630 إصابة و 40 وفاة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 95864 ، والوفيات إلى 1069 .

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 2833 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و703 حالات في محافظة الزرقاء، و421 حالة في محافظة إربد، منها 63 حالة في الرمثا، و152 حالة في محافظة البلقاء، و119 حالة في محافظة عجلون، و117 حالة في محافظة العقبة، و110 حالات في محافظة معان، منها 14 حالة في البترا، و75 حالة في محافظة الكرك، و73 حالة في محافظة المفرق، و20 حالة في محافظة مأدبا، و7 حالات في محافظة جرش.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 233 حالة، فيما غادرت 148 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 1590 حالة، منها 323 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما أشار إلى إجراء 25258 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن (1,980,683) فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى (18.3 ) بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و “صحتك”.