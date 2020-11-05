الانتخابات الامريكية الساخنة تقتحم عالم الموضة والازياء

مجلة هي – كتبت هلا جرجورة

تحولت الانتخابات الامريكية الراهنة الى قضية عالمية تشغل الناس ليس فقط في الولايات المتحدة الامريكية بل أيضاً في كافة انحاء العالم، وكما لاحظنا أنه ومنذ فترة وجميع سائل التواصل الاجتماعي مشغولة بهذه القضية من خلال رسائل تشجع على التصويت وقد شمل الأمر جميع المجالات بما في ذلك مجال عالم الموضة والأزياء أيضاً.

وكما نعلم فأن صُناع الموضة من مصممي أزياء وعارضات ازياء لهم تأثير عالمي كبير وكثيراً ما يحرصون على تقديم رسائل اجتماعية وسياسية وانسانية من خلال أعمالهم الفنية أو من خلال الأزياء أيضاً، وطبعاً هذا الأمر ينطبق أيضاً على الانتخابات الرئاسية الأمريكية حيث ومنذ مدة تعمل دور الأزياء والممصممين والعارضات على تشجيع الناس على التصويت عن طريق تصاميم ملابس أو اكسسوارات أو حتى من خلال نشر صور أو عبارات على الانستقرام ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد شاهدنا مثلاً كلاً من علامات مايكل كورس Michael Kors، مارك جاكوبس Marc Jacobs، ربيكا مينكوف Rebeca Minkoff وغيرهم وقد قاموا بتصميم ملابس وتيشرت مكتوب عليها عبارات تشجع على التصويت.

كما شاهدنا مثلاً مصممة الأزياء توري بورتش Tory Burch وقد نشرت صورة لها على انستقرام وقد ارتدت فيها تيشرت قطنية مكتوب عليها عبارة Vote وكذلك فعل كل من مصمم الأزياء الشاب برابل غورنغ Prabal Gurung، ومصممة الأزياء الشهيرة ديان فون فورستنبورغ Diane von Furstenberg.

وشاهدنا أيضاً عددا كبيرا من عارضات الأزياء وقد نشرن صورهن على انستقرام، اما ليشجعن على التصويت أو بعدما قمن بالتصويت مع عبارة I voted ، ونذكر منهن جيجي وبيلا حديد Gigi Hadid ‪& Bella Hadid، تايلور هيل Taylor Hill، كايا جربر Kaia Gerber، هايلي بيبر Hailey Biber والقائمة تطول…

وهكذا فقد اثبتت الموضة عبر العصور والزمن أن لها تأثيرا كبيرا على مختلف المجالات في العالم، بما فيها المجالات السياسية وهاهو تأثيرها على الانتخابات الامريكية لعام 2020 يظهر بقوة أيضاً.