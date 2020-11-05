"الصحة" تعلن اليوم الاربعاء شفاء 195 حالة و62 وفاة و4658 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 91,234
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اهلا بالشتاء.. استمرار تأثير المنخفض الجوي على المملكة اليوم.. امطار غزيرة صباحا تضعف تدريحيا

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