اهلا بالشتاء.. استمرار تأثير المنخفض الجوي على المملكة اليوم.. امطار غزيرة صباحا تضعف تدريحيا

تبقى المملكة اليوم الخميس تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبياً والرطبة المرافقة لمنخفض جوي يتمركز إلى الشرق من جزيرة قبرص، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية.

وحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية يتوقع أن تكون الهطولات حتى ساعات الظهيرة غزيرةً أحياناً، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية تخف سرعتها أثناء الليل.

وتحذر “الأرصاد الجوية” من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول الأمطار، وتشكل السيول حتى ساعات الظهيرة في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية التي لم تشهد هطول الامطار.

وتبقى الأجواء يوم غد الجمعة باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع وجود فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم السبت ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة بوجه عام ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 18 – 11 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 8، وفي مرتفعات الشراة 15 – 7 ، وفي مناطق البادية 22 – 11، وفي مناطق السهول 17 – 10، وفي الاغوار الشمالية 24 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 29 – 21، وفي البحر الميت 27 – 19، وفي خليج العقبة 26 – 18 درجة مئوية. –(بترا)

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