"الصحة" تعلن اليوم الخميس شفاء 148 حالة و40 وفاة و4630 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 95,864
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جرينتش+2 10:12
إسرائيل تفتح معبر (الشيخ حسين) مع الأردن الأسبوع القادم

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