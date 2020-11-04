قوات الاحتلال تقتل مستشارا بالأمن الوقائي الفلسطيني من مسافة الصفر قرب حاجز حوارة جنوب نابلس/ فيديو

قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، مستشارا بالأمن الوقائي الفلسطيني، على حاجز “حوارة” العسكري، جنوبي نابلس (شمال الضفة الغربية المحتلة) بزعم محاولته إطلاق النار على جنوده.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية، أن جنود الاحتلال “أطلقوا النار من مسافة الصفر على مركبة المواطن بلال عدنان رواجبة (29 عاما) من بلدة عراق التايه، أثناء مروره على الحاجز المذكور”.

وأضافت، أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى مركبة رواجبة بعد اطلاق النار عليه، وتركته ينزف حتى ارتقى شهيدا.

وأشارت إلى أن الشهيد رواجبة، يعمل مستشارا قانونيا برتبة نقيب في مديرية الأمن الوقائي بمحافظة طوباس (شمال الضفة الغربية المحتلة).

وأظهر شريط فيديو مصوّر من مكان الحادثة أن جنديين صوّبا بندقيتيهما نحو الفلسطيني بصورة مباشرة وأطلقا النار عليه.

وكان الجيش، قد زعم في بيان أصدره، إنه أطلق النار على الفلسطيني، بعد محاولته إطلاق النار على جنوده، دون أن يوضح مدى إصابته، واكتفى بالقول إنه “تم تحييده”.

وأشار الجيش إلى عدم وقوع إصابات في صفوفه.

فيما ذكرت مؤسسة الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أنها استلمت معلومات تفيد بوقوع حادث إطلاق نار على حاجز حوّارة.

لكنها أوضحت أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع طواقمها من الدخول للمكان”.