بايدن "واثق" من الفوز، وترامب يبرر هزيمته المنتظرة باتهام الحزب الديموقراطي بسرقة الانتخابات، و"تويتر" يشكك ويحذر
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جرينتش+2 04:06
قوات الاحتلال تقتل مستشارا بالأمن الوقائي الفلسطيني من مسافة الصفر قرب حاجز حوارة جنوب نابلس/ فيديو

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