تحذير من الضباب والانزلاق.. كتلة هوائية باردة وامطار رعدية ليلا وغدا

تتأثر المملكة اليوم الأربعاء بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز إلى الشرق من جزيرة قبرص، حيث تنخفض درجات الحرارة، وتسود أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل الأمطار على فترات في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة.

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية تمتد الامطار تدريجياً مع ساعات المساء والليل لتشمل أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، ويتوقع أن تكون الهطولات خلال ساعات الليل غزيرة أحياناً مصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط مع ساعات المساء والليل.

وحذرت “الأرصاد الجوية” من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الفجر والصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية، كما حذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا، وكذلك من تشكل السيول خلال ساعات الليل في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.

ويوم غد الخميس يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، ويتوقع أن تكون الهطولات في ساعات الصباح غزيرة أحياناً ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية تضعف سرعتها أثناء الليل.

ويوم بعد غد الجمعة ترتفع درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات متفرقة من المطر خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 22 – 14 درجة مئوية، المرتفعات الشمالية 17 – 11، مرتفعات الشراة 17 – 10 ، مناطق البادية 24 – 14، السهول 21 – 14، الاغوار الشمالية 28 – 18، الأغوار الجنوبية 30 – 21، البحر الميت 29 – 20، وفي خليج العقبة 28 – 20 درجة مئوية.

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