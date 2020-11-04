بايدن "واثق" من الفوز، وترامب يبرر هزيمته المنتظرة باتهام الحزب الديموقراطي بسرقة الانتخابات، و"تويتر" يشكك ويحذر
أهم العناوين
جرينتش+2 04:06
بايدن “واثق” من الفوز، وترامب يبرر هزيمته المنتظرة باتهام الحزب الديموقراطي بسرقة الانتخابات، و”تويتر” يشكك ويحذر

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني