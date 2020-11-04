المسلمتان رشيدة طليب وإلهان عمر تفوزان بولاية ثانية في مجلس النواب عن ولايتي ميشيغان ومينيسوتا

فازت البرلمانية رشيدة طليب، وهي ديمقراطية من ديترويت، على منافسها الجمهوري الرئيسي ديفيد دودنهوفر، في منطقة الكونغرس رقم 13 في ولاية ميشيغان.

ويُنظر إلى تلك المنطقة على أنها ديمقراطية بشكل موثوق، وكان من المتوقع أن تحرز طليب، وهي فلسطينية الأصل، فوزاً سهلاً في منطقتها، ولكن وسائل الإعلام الأمريكية أشارت إلى أن طليب قد أمضت ساعات من البرد، وهي تتجول في منطقتها للتحدث مع الناخبين.

وفي الواقع، واجهت طليب، ايضاً، ثلاثة من المرشحين لا ينتمون للحزب الجمهوري، وهم وسام جونسون من حزب ديترويت الطبقة العاملة وإيتا ويلكوكسون من حزب الخضر وارتيكا بومر من حزب “دافعي الضرائب”.

وقد خاضت طليب الانتخابات العامة في 2018 دون معارضة لمدة عامين.

كما فازت البرلمانية الديمقراطية التقدمية إلهان عمر بولاية ثانية في مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا، على الرغم من الهجمات الشرسة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنصاره من الجمهوريين ضد النائبة المسلمة المحجبة.

وإلهان عمر، هي واحدة من أربع نساء تقدميات ملونات تم انتخابهن لأول مرة في مجلس النواب عام 2018، وكانت عمر واحدة من فرقة “السكواد” التي كانت هدفاً متكرراً لتعليقات عنصرية من ترامب.

وقد شكك ترامب مراراً في وطنيتها من أجل جذب المزيد من الناخبين، وغالبيتهم من العنصريين، الذين يكرهون الأجانب والأسلام.

وفي الواقع، من المحتمل أن هذه الهجمات قد ساعدت عمر على الفوز في المنطقة الخامسة في مينيسوتا، وهي منطقة زرقاء ديمقراطية.

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