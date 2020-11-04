بايدن "واثق" من الفوز، وترامب يبرر هزيمته المنتظرة باتهام الحزب الديموقراطي بسرقة الانتخابات، و"تويتر" يشكك ويحذر
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جرينتش+2 04:05
المسلمتان رشيدة طليب وإلهان عمر تفوزان بولاية ثانية في مجلس النواب عن ولايتي ميشيغان ومينيسوتا

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