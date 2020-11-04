“الصحة” تعلن اليوم الاربعاء شفاء 195 حالة و62 وفاة و4658 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 91,234

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، تسجيل (62) حالة وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,029) حالة منذ بدء الجائحة.

وبحسب موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأربعاء، فقد سُجِّلت (4658) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (91,234) حالة.

وقد توزّعت الإصابات كما يلي: (2274) في محافظة العاصمة عمّان، -(670) في محافظة إربد، منها (166) في الرمثا، (528) في محافظة الزرقاء، (444) في محافظة البلقاء، (213) في محافظة المفرق، (136) في محافظة معان، منها (4) في البترا، (131) في محافظة العقبة، (99) في محافظة مأدبا، (89) في محافظة عجلون، (47) في محافظة الطفيلة، (23) في محافظة الكرك، (4) في محافظة جرش.

وأشار الموجز إلى بلوغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (247) حالة، فيما غادرت (195) حالة. المستشفيات بعد شفائها.

ولفت الموجز إلى بلوغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1,617) حالة، منهم (374) حالة على أسرّة العناية الحثيثة، فيما افاد بإجراء (20,737) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,955,425) فحصاً

وقد دعت وزارة الصحة الجميع، في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”..