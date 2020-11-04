الأمن يوضح تفاصيل فيديو القبض على عدد من الأشخاص بالرصيفة

أوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله وظهرت خلاله عملية القاء القبض على عدد من الأشخاص، داخل احدى المركبات في لواء الرصيفة.

وبين أنه بتاريخ 20 تشرين الأول الماضي، وأثناء قيام احدى دوريات النجدة بواجبها في لواء الرصيفة، قام طاقم الدورية باعطاء اشارة للتوقف لمركبة بداخلها مجموعة من الأشخاص اشتبهوا بها إلا أنهم رفضوا الامتثال وتابعوا مسيرهم، حيث جرت متابعتهم لحين التمكن من ايقاف المركبة، بعد أن حدث تصادم بين الدورية ومركبة أولئك الأشخاص .

وأضاف أنه جرى القاء القبض على خمسة أشخاص داخل المركبة تبين أنهم جميعاً من ذوي الاسبقيات الجرمية، أحدهم بحقه 13 قيداً امنياً منها قضايا تشكيل عصابات الاشرار وغيرها، فيما بحق الآخرين عدد متفرق من القيود الأمنية في قضايا متنوعة.

وتابع الناطق الاعلامي أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية فيما يتعلق بحادث السير ، كما جرى تحويل الأشخاص للقضاء والحاكم الإداري لربطهم بالكفالات العدلية اللازمة، إضافة إلى تحويل القضية لمدعي عام الشرطة.

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