"الصحة" تعلن اليوم الاربعاء شفاء 195 حالة و62 وفاة و4658 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 91,234
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جرينتش+2 09:10
احالة قضيتي استخدام انتخابي فاسد للمال الى المدعي العام

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