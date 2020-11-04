احالة قضيتي استخدام انتخابي فاسد للمال الى المدعي العام

أعلن الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني احالة قضيتين جديدتين الى المدعي العام تتعلقان بالاستخدام الفاسد للمال في التأثير على الناخبين في العملية الانتخابية.

وبيّن المومني ان القضية الاولى تتعلق بمتابعة لجنة المخالفات الانتخابية لعدد من الفيديوهات لمجموعة من الوسطاء لصالح احد المرشحين في الدائرة الانتخابية لعمان الاولى ، حيث تمت احالة المرشح وكافة الوسطاء الموجودين في الفيديوهات بعد التحقق من شخصياتهم الى المدعي العام.

أما القضية الثانية فتتعلق بمتابعة لجنة المخالفات الانتخابية لفيديوهات لاحد الوسطاء يقوم بعمل وساطة لشراء الاصوات لصالح احد المرشحين في الدائرة الانتخابية بالمفرق، حيث تمت احالته بعد التحقق من شخصيتة هو والمرشح الى المدعي العام المختص .