192.5 مليون دينار خسائر الملكية الأردنية والحكومة تقرر رفدها بـ 50 مليون

أظهرت البيانات المالية لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية تسجيلها خسائر بلغت 107.1 مليون دينار عن أول تسعة أشهر من العام الحالي، مقارنة مع صافي أرباح بلغت 24.4 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

مدقق حسابات الشركة، أشار في تقرير اطلعت قناة “المملكة” على نسخة منه، أن قيمة خسائر الشركة المتراكمة بلغت 192.5 مليون دينار، أي ما يعادل 70% من رأسمال الشركة، إضافة إلى تجاوز مطلوبات الشركة المتداولة موجوداتها المتداولة بمبلغ 118.9 مليون دينار؛ مما يشير إلى وجود شك جوهري حول قدرة الشركة على الاستمرار.

وأشار التقرير إلى أن مجلس الوزراء فوض وزارة المالية بالسير بإجراءات رفع رأسمال الشركة بقيمة 50 مليون دينار خلال خمس سنوات بواقع 10 ملايين دينار سنويا، اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 2021، مع أن الشركة تجري مفاوضات مستمرة مع مجلس الوزراء، ووزارة المالية؛ لتصبح الزيادة في رأس المال على دفعتين، بواقع 25 مليون دينار ابتداء من السنة الحالية.