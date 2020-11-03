القبض على مطلق النار على رجال الأمن العام بالمفرق

ألقت قوة من إدارة البحث الجنائي القبض على شخص مطلوب أقدم على اطلاق عيارات نارية باتجاه رجال الأمن العام في محافظة المفرق.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، في بيان اليوم الثلاثاء، إن قوة من ادارة البحث الجنائي تمكنت اليوم من القاء القبض على الشخص المطلوب الذي أطلق عيارات نارية منذ اسبوع تقريباً باتجاه رجال الامن العام، عند محاولة ضبطه لوجود طلب قضائي بحقه في محافظة المفرق.

وأضاف انه ضُبط بحوزته السلاح الناري الذي استخدمه لمقاومة رجال الامن العام، وسيتم بعد انهاء التحقيق معه، إحالته للقضاء.

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