السفارة الأردنية في النمسا تتابع أوضاع الأردنيين بعد الهجوم

تتابع السفارة الأردنية في النمسا أوضاع الأردنيين بعد إعلان الشرطة النمساوية أن مسلّحين أطلقوا النار ليل الإثنين في 6 مواقع مختلفة في وسط العاصمة فيينا، في هجوم أسفر عن قتيلين بينهما أحد منفّذي الهجوم.

وقالت السفيرة الأردنية في النمسا، لينا الحديد، لقناة “المملكة”، إن “السفارة تواصلت مع عدد من الأردنيين وما تزال تتواصل مع آخرين، للاطمئنان عليهم”.

ودعت الحديد، الأردنيين في فيينا، إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية في أماكن وجودهم، والتواصل مع السفارة الأردنية في فيينا عند حاجتهم للمساعدة.

وأكدت، أن السلطات في فيينا لم تبلغ عن وجود أردنيين حتى الآن، بين الإصابات التي أعلنت.

وأعلنت الشرطة النمساوية أنّ مسلّحين أطلقوا النار ليل الإثنين في ستّة مواقع مختلفة في وسط العاصمة فيينا، في هجوم أسفر عن قتيلين بينهما أحد منفّذي الهجوم.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر إنّه “حصل إطلاق نار في ستّة مواقع” وقد “توفي شخص واحد وأصيب عديدون” آخرون بجروح، مشيرة إلى أنّ “عناصر الشرطة أطلقوا النار على مشتبه به وأردوه قتيلاً”.