بايدن يدعو ترامب لحزم حقائبه والعودة إلى منزله، ومؤشرات وازنة تدلل على هزيمة هذا الرئيس الارعن في انتخابات اليوم
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جرينتش+2 12:02
استطلاعات الرأي حول الرئاسة الأميركية .. ما لا يُقال

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