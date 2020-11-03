إياكم والتنازل عن وطنكم فلسطين

بايدن يدعو ترامب لحزم حقائبه والعودة إلى منزله، ومؤشرات وازنة تدلل على هزيمة هذا الرئيس الارعن في انتخابات اليوم
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