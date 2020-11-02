فن توزيع الادوار واللعب على الحبلين.. أموال اليهود في الانتخابات الأمريكية تدعم ترامب واصواتهم تنتخب بايدن

قال المندوب الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، داني دانون، اليوم الاثنين، إن الغالبية العظمى من اليهود في الولايات المتحدة، سيصوتون لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في انتخابات الرئاسة المقررة غدا الثلاثاء.

مع ذلك، اعتبر دانون، في حديث لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن المال اليهودي هو لاعب أهم من أصوات اليهود، في إشارة إلى دعم رجال أعمال ومنظمات يهودية للرئيس المنتهية ولايته مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

وأوضح أن الحملة الانتخابية لترامب تلقت تبرعات ضخمة للغاية من قبل يهود أرثوذكس وإسرائيليين مقيمين في الولايات المتحدة.

وأضاف “لذلك فإن المال اليهودي هو لاعب أهم بكثير من الصوت اليهودي”.

والشهر الماضي، كشفت نتائج استطلاع للرأي أجرته “اللجنة اليهودية- الأمريكية” (AJC)، أن 75% من اليهود في الولابات المتحدة سيصوتون لبايدن مقابل 22% لترامب.

ومن بين الذين شملهم الاستطلاع، قال 53% إنهم محسوبون على الديمقراطيين، مقابل 14% قالوا إنهم جمهوريون، و25% مستقلين.

وترامب هو الرئيس المفضل بالنسبة لـ 74% من اليهود الأرثوذكس الأمريكيين ولدى 20% من الإصلاحيين و3% من تيار اليهودية التعميرية، و14% من اليهود العلمانيين.

في المقابل فإن بايدن هو المفضل لدى 18% من اليهود الأرثوذكس و72% من المحافظين و93% من أتباع اليهودية التعميرية و83% من اليهود العلمانيين، بحسب الاستطلاع.