عمرو دياب يحيي الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي/ فيديو

نشر المطرب المصري عمرو دياب عبر صفحته علي موقع «فيس بوك» فيديو من حفله الأخير الذي أحياه على هامش حفل الختام لمهرجان الجونة السينمائي 2020.

وقد افتتح عمرو دياب الحفل بأغنية “الليلة” وسط تفاعل جماهيري كبير من الحضور الذين رددوا معه أشهر أغنياته، وقدم مجموعة من أشهر أغانيه منها قمرين، تملي معاك، وده لو اتساب، و أماكن السهر وأغنيته الجديدة “الجو جميل” التي طالبه الجمهور بها أكثر من مرة.

وأقيمت الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي 2020، في الفترة من 23 حتى 31 أكتوبر، وسط إجراءات احترازية مشددة من جانب إدارة المهرجان للحفاظ على الضيوف والإعلاميين والجمهور، وبحضور عدد كبير من صناع السينما في مصر والشرق الأوسط والعالم.

وشهدت الدورة الرابعة من المهرجان، عرض مجموعة كبيرة من الأفلام المميزة، أبرزها فيلم «الرجل الذي باع ظهره» الذي تشارك في بطولته النجمة العالمية الإيطالية مونيكا بيلوتشي والذي كان فيلم الافتتاح، وكذلك تم تكريم 4 أسماء في عالم صناعة السينما، هم الفنان خالد الصاوي ومهندس الديكور أنسي أبو سيف، والفنان المغربي سعيد تجماوي وأخيراً الفنان الفرنسي جيرارد ديبارديو.