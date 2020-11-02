صمود في حضرة الموت.. 99 يومًا على اضراب الاسير الأخرس، والاحتلال قد يتعمد تركه يموت لردع الإضرابات المماثلة/ فيديو

يواصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ99 على التوالي رفضًا للاعتقال الإداري ومطالبة بالإفراج الفوري عنه، وسط مخاوف من استشهاده بأي لحظة.
وكان وزير الأسرى السابق عيسى قراقع حذر أمس من أن “إسرائيل تخطط لقتل الأخرس بهدف ردع إضرابات الأسرى ضد الاعتقال الإداري”.
كما حذر نادي الأسير الفلسطيني من أن “تدهوراً خطيراً ومُتسارعاً طرأ على الوضع الصحي للأسير الأخرس”.
واعتقلت سلطات الاحتلال الأخرس (49عاما) في 27 يوليو/ تموز الماضي وحوّلته إلى الاعتقال الإداري، (دون محاكمة) ما دفعه إلى إعلان الإضراب.
ومؤخرًا ألغت سلطات الاحتلال قرار تجميد الاعتقال الإداري للأخرس، وذلك لرفضه فك إضرابه على الطعام، في محاولة للالتفاف على الإضراب والضغط عليه.
وعلى صعيد الاسرى،اعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا في صفوف الاسرى في سجن جلبوع.
واضافت مصلحة السجون في بيان، أنه ومن خلال الفحوصات التي تم القيام بها على مدار الـ 24 ساعة الماضية في سجن “جلبوع”، تم تشخيص إصابة 11 سجينًا بفيروس كورونا وقالت إن حالتهم جيدة وتم نقلهم للحجر الصحي بموجب التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة إلاسرائيلية..
واضافت أنه سيتم سحب عينات من المخالجين لهم فضلا عن عملية تعقيم للاماكن التي مكث فيها الاسرى.
وقالت مصلحة السجون أنها تواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحؤول دون انتشار الفيروس داخل السجون.